Москва, 20 июня, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Россия приступила к разработке ответных шагов после расширения властями США антироссийского санкционного списка, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По словам Сергея Рябкова, российское дипломатическое ведомство сожалеет об в очередной раз упущенных возможностях нормализации двусторонних отношений и начинает проработку соответствующих ответных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня власти США внесли 38 физических и юридических лиц в список санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине.

Под действие ограничений попали 19 организаций и 19 человек из России, ЛНР и ДНР, в том числе заместитель российского министра экономического развития Сергей Назаров.