МИД РФ: Москва примет ответные меры на новые санкции США
Москва, 20 июня, 2017, 20:17 — ИА Регнум. Россия приступила к разработке ответных шагов после расширения властями США антироссийского санкционного списка, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По словам Сергея Рябкова, российское дипломатическое ведомство сожалеет об в очередной раз упущенных возможностях нормализации двусторонних отношений и начинает проработку соответствующих ответных мер.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня власти США внесли 38 физических и юридических лиц в список санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине.
Под действие ограничений попали 19 организаций и 19 человек из России, ЛНР и ДНР, в том числе заместитель российского министра экономического развития Сергей Назаров.