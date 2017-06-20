Киев, 20 июня, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп дал поручение расширить украинско-американское военно-техническое сотрудничество. Об этом сегодня, 20 июня, заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бессонница

«Отдельно было отмечено наше сотрудничество в военно-техническом направлении. Мы более подробно это будем сейчас обсуждать с министром обороны США Матисом, но президент дал четкие поручения для того, чтобы мы расширили наше сотрудничество», — сказал Порошенко.

Он рассказал, что обсудил с Трампом вопрос сотрудничества в энергетическом секторе. В частности, Украина начнет закупку американского угля: «Отдельно было обсуждено экономическое сотрудничество. Мы утром это обсудили с министром энергетики, и сегодня продолжили с вице-президентом Пенсом и с президентом Трампом. Речь шла о нашем сотрудничестве в области ядерной энергетики, сотрудничестве в нефтегазовой сфере, закупку американского угля из Пенсильвании, продолжение сотрудничества по возобновляемым источникам энергетики и поддержку США реформ во всех секторах, в том числе и в энергетическом секторе».

Порошенко рассказал, что во время встречи с Трампом передал ему письмо: «Отдельно я передал президенту Трампу письмо от родственников заложников, которые незаконно находятся в тюрьмах на оккупированных территориях и в Российской Федерации. Мы получили заверение, что администрация США приложит усилия для помощи украинцам вернуть наших парней и девушек домой».

Как сообщало ИА REGNUM, около 12:00 по киевскому времени 19 июня президент Порошенко отбыл с двухдневным рабочим визитом в Вашингтон. 20 июня президент провел встречу с министром энергетики США Риком Перри, президентом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны.

Напомним, 11 мая 2017 года вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко рассказала, что ДНР и ЛНР требует от Украины освободить более 600 правонарушителей в обмен на 128 украинских заложников. «Украина борется за освобождение 128 человек… Другая сторона подает списки, в которых более 600 человек, с требованием освободить их, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. Но среди этих 640 человек почти 300 тех, кто совершил преступления против государства Украины, но они не хотят возвращаться на оккупированные территории», — сказала Геращенко.