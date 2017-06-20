Челябинск, 20 июня, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Мероприятия и акции, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут в центре Челябинска у Вечного огня на Аллее Славы. Выставки, акции, викторины состоятся на центральной пешеходной улице города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Вечно молодые

На Кировке у памятника Добровольцам-танкистам уже сегодня, 20 июня, открылась выставка «Искать, нельзя забыть!». Участники поисковых отрядов, переодетые в форму бойцов Красной армии, показывают горожанам и гостям Челябинска экспозицию из документов и экспонатов, найденных во время поисковых работ. Здесь же ребята будут принимать заявки на поиск сведений о пропавшем без вести солдате. Для этого требуется предоставить все имеющиеся сведения о личности пропавшего. Школьники смогут принять участие в викторине «Дорогами Победы».

Кроме выставки, на Кировке пройдет награждение участников конкурса творческих работ «Один день из жизни…». Конкурс проводился в учебных заведениях региона. Состоится мероприятие по передаче медали «За отвагу» родственникам награжденного солдата.

21 июня с 19 часов стартует акция «Свеча памяти», в которой пришедшим позволят зажечь свечу в память о жертвах Великой Отечественной войны. Впервые акция стартовала в 2016 году, по словам организаторов свечи горели до утра 22 июня, мероприятие посетило большое количество горожан. Реализовать акцию «Свеча памяти» и другие, организаторы смогли за счет полученного гранта, затраты составили порядка нескольких десятков тысяч рублей.

Отметим, в городах Челябинской области 22 июня на мемориалах у Вечного огня пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Городские и поселковые органы власти проводят митинги, акции и мероприятия, посвященные этой дате. В них обязательно участвуют дети.

Напомним, челябинские общественники в 2016 году предложили властям включить сирену, как звуковое оформление акции Дня памяти и скорби. Однако в Управлении МЧС по Челябинской области посчитали невозможным организацию сирены. При этом в Екатеринбурге ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби звучит общегородская сирена, напоминающая о подвиге Советского народа и о жертвах, принесенных на алтарь Победы.

Добавим, 22 июня — День Памяти и скорби в России, введенный указом президента России №857 от 8 июня 1996 года. В этот день на территории всей страны приспускаются Государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.

Также читайте: 22 июня в Челябинске может прозвучать сирена