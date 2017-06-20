Донецк, 20 июня, 2017, 20:07 — ИА Регнум. 19 июня на Донбассе наиболее интенсивные спорадические обстрелы шли в Луганском направлении. Противоборствующие стороны применяют тяжелую артиллерию калибра 122 мм, минометы, танки, БМП и стрелковое вооружение. Об этом сегодня, 20 июня, сообщают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тактика

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что за прошедшие сутки ВС Украины 37 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 14 прифронтовых населенных пунктах. При этом в результате боев в Ясиноватой (ДНР) ранения получила мирная жительница.

«На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник выпустил девять артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 47 танковых снарядов, 107 мин калибра 82 мм и 79 мин калибра 120 мм. На Мариупольском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подверглись районы двух населенных пунктов. На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил пять танковых снарядов и десять мин калибра 82 мм. В результате обстрелов со стороны ВСУ Ясиноватой ранения получила Литвиненко Эмма Григорьевна 1936 года рождения. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ВС ДНР продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств ВСУ вдоль линии соприкосновения. Так, в районе населенного пункта: Красногоровка (16 км до линии соприкосновения) установлено прибытие двух единиц «Гвоздика». В Новокалиново (10 км до линии соприкосновения) выявлено местонахождение пяти единиц «Гиацинт-Б».

"Не прошло и недели, как спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» невнятно попытался успокоить украинскую общественность в связи с массовым оставлением подразделениями ВСУ своих позиций на Мариупольском и Донецком направлениях. Ключевыми словами Лысенко были: «ВСУ могут переносить свои позиции вдоль линии разграничения, пытаясь улучшить свое тактическое положение и избежать обстрелов». То есть самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими — это улучшение своего положения, направленное на избежание возможности боевого соприкосновения. Так сказать, тактика «ползучего отступления». В таком случае, избегать встречи с нашими подразделениями можно, отступая до самого Киева. Сегодня нами будут представлены необнародованные ранее кадры с брошенных позиций ВСУ в районе Васильевки, в которых по характерным ориентирам украинская общественность может самостоятельно удостовериться в факте отступления ВСУ. Такие слабые и неубедительные объяснения украинского командования связаны с тем, что военное руководство не владеет реальной обстановкой на линии соприкосновения войск и формирует свои представления из ложных докладов от командиров бригад. Особенно «взятки гладки» с тех, кто уже убыл из зоны «АТО» в составе ротированных бригад, бросив часть своих позиций для улучшения положения ВС ДНР», — добавил Басурин.

Кроме того, 20 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР отметил, что за минувшие сутки киевские силовики шесть раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР более 120 боеприпасов: «Всего по территории республики было выпущено 124 снаряда, мины и гранаты». Он также добавил, что жертв среди мирного населения нет.

По словам Марочко, в районе села Санжаровка киевские силовики использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для поиска мест заброски диверсионно-разведывательных групп в «серую зону». «ВСУ активизировали разведку вдоль линии боевого соприкосновения при помощи беспилотных летательных аппаратов. Так, установлено, что в зоне ответственности 53 бригады ВСУ в районе населенного пункта Санжаровка проводится воздушная разведка с применением БПЛА. По нашим данным, разведка ведется с целью перехода группы ДРГ в «серую зону» для совершения диверсий в преддверии рабочей поездки заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга в Донбасс», — сказал Марочко.

Он сообщил, что трое солдат ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с техникой, оружием и боеприпасами: «Так, в 93-й бригаде ВСУ по причине нарушений требований безопасности при перегоне автомобильной техники погиб один военнослужащий бригады. А в 14-й бригаде при неосторожном обращении с оружием и боеприпасами от разрыва гранаты погибло двое военнослужащих».

Представитель НМ ЛНР отметил, что ВСУ эвакуировали из района села Желобок Славяносербского района большое количество подбитой военной техники.

«Военно-политическое руководство Украины пытается оправдаться по факту сдачи киевскими силовиками своих передовых позиций, заявляя, что этому нет подтверждения. На самом деле командование ВСУ не может проверить эту информацию, ведь оставленные киевскими силовиками рубежи уже заняты нашими подразделениями. А вот результаты фейкового наступления ВСУ в районе населенного пункта Желобок можно увидеть с сети интернет, где на видео, снятом местными жителями, видно, как командование «АТО» колоннами эвакуирует сгоревшую технику. Количество сгоревшей техники показывает масштабы потерь среди личного состава ВСУ. В заключение хочу обратиться ко всему мировому сообществу с просьбой оказать влияние на военно-политическое руководство Украины, остановить братоубийственную войну. Мы, как и прежде, готовы к мирному урегулированию конфликта на Донбассе», — подчеркнул Марочко.

В свою очередь, спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки на Донбассе в результате боевых действий погибших украинских военных нет, четверо солдат получили ранения.

«Боевые действия на Донецком направлении отличились полным отсутствием случаев применения врагом тяжелого вооружения впервые за долгие месяцы противостояния», — уточнил Мотузяник. Он сообщил, что войска ДНР преимущественно применяли стрелковое оружие, реже — гранатометы. Наибольшую активность «противник» проявлял в районе Авдеевки. При этом по одному вражескому обстрелу произошло в Новолуганском и Зайцево.

«На Луганском направлении традиционно для предыдущих дней наиболее горячо было вблизи Крымского, где за сутки враг выпустил более 60 мин в направлении сил «АТО», — сказал Мотузяник. Он добавил, что войска ЛНР нарушили режим тишины в Попаснянском районе, вблизи Счастья и в Станицы Луганской. По его словам, на Мариупольском направлении продолжаются боевые действия низкой и средней интенсивности: «Враг воздержался от применения тяжелого вооружения. Единственным исключением стала пара выпущенных мин по укреплениям наших защитников в Павлополе». Большинство обстрелов, совершенных войсками ДНР, приходится на участок фронта Павлополь — Широкино.

Полковник также не подтвердил информацию о пребывании в плену ЛНР полковника Национальной гвардии, который накануне пропал без вести в зоне проведения операции, после боевого столкновения: «Информация о том, что его незаконно удерживают, пока не подтверждается».

Стоит отметить, что 19 июня на Донбассе компания «Луганское энергетическое объединение» (входит в группу компаний «Энергетический стандарт» бизнесмена Константина Григоришина) отключила от электроэнергии ряд военных объектов ВСУ. Об этом сообщается на официальной странице ЛЭО в социальной сети Facebook. «19 июня ЛЭО начало отключать от электроснабжения блокпосты и военные части — из-за долгов и многолетнего уклонения от заключения договоров. В ответ военные незаконно задержали начальника Щастьинского РЭС… Причиной отключения электроэнергии являются долги, накопленные большинством объектов — в размере около 7 млн грн (269 тыс долл — ред. ИА REGNUM )», — проинформировали в компании.

Также компания заявляет об отсутствии договорных отношений с большим количеством других военных объектов в течение длительного периода (воинские части возле линии разграничения и блокпосты).

Напомним, в начале июня на Донбассе в районе с. Желобок украинские войска взяли под контроль позиции ЛНР в районе блокпоста №31 и выбили противника с нескольких стратегически важных высот, главной из которых является высота 195.3. Таким образом, ВС ЛНР оказались в не очень удобном стратегическом положении. Высота 195.3 дает возможность ВСУ держать под огневым контролем не только Славяносербск (ЛНР), но и стратегически важный участок кусок Бахмутской трассы, на котором размещена развилка на Сентяновку (экс-Фрунзе) и, как следствие, на Голубовку (экс-Кировск) и Кадиевку (экс-Стаханов).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе подписали Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. В соответствии с договором 1 и 7 октября 2016 года подразделения ВСУ, ДНР и ЛНР провели отвод сил и средств в районах Золотого (под контролем ВСУ) и Петровского (ДНР). У Станицы Луганской (под контролем ВСУ) противоборствующие стороны сорвали процесс разведения войск. 18 февраля 2017 года в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на которой дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения с Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской.