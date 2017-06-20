Новосибирск, 20 июня, 2017, 20:04 — ИА Регнум. Общественные слушания по созданию мусоросортировочного комплекса «Раздольное» на реке Издревой в Новосибирской области оказались предварительными, хотя концессионер ранее публично заявил о готовности проекта для прохождения государственной экологической экспертизы. Такую информацию озвучили представители инициативной группы Новосибирска «Поможем реке Издревая», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Jes Мусорный контейнер

Как рассказала руководитель инициативной группы Юлия Колеватова, прокуратура региона направила им официальный ответ, из которого следует, что общественные слушания, проведенные 2 мая 2017 года, были предварительными. Но на ряде пресс-конференций, публичных встречах и в различных публикациях в СМИ представители компании «Экология-Новосибирск» уже заявляли о готовности проекта, и о том, что после общественных слушаний 2 мая и принятии предложений до 2 июня, проект будет направлен на государственную экологическую экспертизу.

«Согласно законодательству, организации, собирающиеся строить значимые такие промышленные объекты обязаны провести серию публичных слушаний. На первом заседании населению представляется предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду. После, с учётом всех предложений и замечаний разрабатывается техническое задание, которое обсуждается на вторых слушаниях. И только на третьем заседании должны проходить окончательные слушания. Судя по всему, «Экология-Новосибирск» хотела провести одни слушания вместо трёх, выдав их за окончательные и отправить проект на государственную экспертизу», — считают в инициативной группе.

Общественники отмечают, что также население вводит в заблуждение и администрация Новосибирского района, не указывающая в распоряжении, какие именно слушания были проведены 2 мая в селе Раздольное. И при этом прокуратура, говорится в письме, не находит нарушений.

«Наша группа общественников в очередной раз убеждается в «законопослушности» инициаторов данной сделки по планам реализации строительства мусорных полигонов в Новосибирской области. Инициативная группа различных граждан, в свою очередь, подала заявку на проведение митинга за отмену данного концессионного соглашения и перенос выбранного земельного участка под мусорный полигон», — рассказала Юлия Колеватова.

Митинг намечен на 28 июня в Первомайском сквере в Новосибирске.

Отметим, что тема мусорной концессии и строительства двух мусоросортировочных комплексов на территории региона уже больше года обсуждается как властями, так и представителями общественности. Уже в июне в Законодательном собрании Новосибирской области прошло обсуждение концессионного соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов на территории области. Для рассмотрения этого вопроса в региональном парламенте даже была создана рабочая группа, которая в мае озвучила выводы о необходимости доработки заключенного концессионного соглашения. Далее в региональном правительстве были рассмотрены два дополнительных соглашения к концессии. Существенным условием утверждения постановления правительства стало согласование проектов дополнительных соглашений с профильным комитетом Законодательного собрания. Эти проекты допсоглашений и обсуждались в ходе заседания комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам новосибирского парламента 14 июня. Но новосибирские депутаты вновь остались недовольны условиями «мусорной концессии».

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В частности, снижение объёмов валовой выручки и гарантированных объёмов ТКО, по мнению парламентариев, по-прежнему не соответствуют объёмам, предусмотренным территориальной схемой. Рабочая группа и комитет предлагали сократить на 15−20% гарантированные объемы мусора от объемов двух сортировочных комплексов (ТКО МСК «Раздольное и «Верх-Тула»), что должно было составить не более 670 тыс. тонн.

А общественники продолжают отмечать, что власти даже не касаются экологической составляющей вопроса и не учитывается при обсуждении самое главное — нет переноса мусорного полигона из бассейна реки Издревая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных комплексов на территории Новосибирской области было заключено в июле 2016 года. Но до сих пор оно вызывает острые обсуждения и осуждения в обществе. Много претензий к нему и у экологов: по близкому расположению запланированного МСК к реке Издревой; по угрозе существования здесь видов, занесённых в Красную книгу; по вреду тысячам семей, живущих в окрестностях района. На стороне противников такого мусорного соседства ранее оказалось и Западно-Сибирское управление Росавиации. Причина в том, что предполагаемое месторасположение находится в полосе воздушных подходов, а в соответствии с федеральными правилами использования воздушного пространства размещение здесь объектов, которые способствуют привлечению птиц, запрещено.

В 2017 году в Новосибирске уже проходили пикеты и митинги против строительства мусорного полигона. В марте Ространснадзор признал строительство полигона в Раздольном незаконным. В апреле компания-строитель представила проект полигонов и пообещала не загрязнять реку.

Власти же настаивают на том, что мусоросортировочные комплексы с полигонами просто необходимы региону. Ещё в конце 2016 года они заявили, что в новосибирской агломерации «существует тревожная ситуация в сфере обращения с отходами», так как «отходы производства и потребления, образующиеся от населения и предприятий разных сфер как города Новосибирска, так и области, в большей мере просто захоранивают на полигонах или свалках». На территории области (по состоянию на конец июля 2016 года) в государственный реестр были включены 18 объектов размещения отходов, действует 25 объектов по захоронению отходов. Количество объектов несанкционированного размещения отходов составляет более 500. Приём отходов города Новосибирска и новосибирской агломерации осуществляют четыре полигона, остаточный ресурс которых исчисляется — от одного года до четырёх лет.

В рамках концессионного соглашения между Новосибирской областью и концессионером («Экология-Новосибирск») планируется создать два современных автоматизированных мусоросортировочных комплекса, включая полигоны для размещения твердых коммунальных отходов на территории Верх-Тулинского и Раздоленского сельсоветов Новосибирского района проектной мощностью 400 тысяч тонн отходов в год каждый. Срок концессионного соглашения — 40 лет, с 2016 по 2055 год.