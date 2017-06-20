Луганск, 20 июня, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Для реализации социальной политики по обеспечению достойной жизни отдельной категории пожилых граждан ЛНР, Совет министров республики принял постановление «О мерах социальной поддержки отдельной категории получателей пенсии». Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 июня, заявила журналистам и.о. главы Совета министров ЛНР Наталья Хоршева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Размер минимальной пенсии в ЛНР был увеличен до 2500 рублей.

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«Настоящим постановлением пенсионерам, у которых размер пенсии составляет менее 2500 российских рублей будет осуществляться ежемесячная доплата к пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги и других доплат к пенсии, согласно действующему законодательству), согласно которой общая сумма пенсионных выплат с 1 июля 2017 года увеличится и составит 2500 российских рублей. Данное решение вступает в силу с 1 июля 2017 года», — отметила Хоршева.

Также Совет министров принял постановление «Об утверждении Положения о звании «народный/образцовый самодеятельный коллектив Луганской Народной Республики» с целью «сохранения и поддержки лучших самодеятельных художественных коллективов, обеспечения высокого уровня их творческой деятельности и дальнейшего развития самодеятельного творчества ЛНР».

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