Репрессии против ИА REGNUM в Минске: вопиющие факты политического дела
Минск, 21 июня, 2017, 00:17 — ИА Регнум. Уже полгода, как публицисты Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко и Юрий Павловец заключены под стражу в Белоруссии. О политических мотивах преследования, инициированного агрессивными националистами, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.
Градус накала страстей не спадает, напротив, инициаторы преследования идут на повышение. Арестованным под предлогом экстремистского содержания материалов и разжигания вражды в публикациях, двоим из публицистов, Шиптенко и Павловцу, недавно было предъявлено еще одно обвинение — на этот раз в незаконной предпринимательской деятельности, что грозит лишением свободы на срок до трех лет.
Многие факты подтверждают политическую подоплеку дела. Это и отсутствие языковедческой экспертизы, и молчание правозащитных организаций (в том числе международных, которые так любят заступаться за политзаключенных), и отказ отпустить арестованных под подписку о невыезде, притом что за них поручились бы известные и уважаемые люди (в то время как куда большее снисхождение проявлено к блогеру-русофобу Пальчису, называвшему русских свинособаками). Не говоря уж о том, что белорусский интернет содержит множество статей, авторы которых говорят то же самое, что арестованные журналисты, и никто не предъявляет им громких обвинений, — не потому ли, что они работают в провластных организациях?
Среди фактов особенно выделяется отсутствие решения суда, признающего материалы журналистов экстремистскими. А ведь это — главный вопрос в их деле. Так почему за одни и те же доводы кто-то сидит в тюрьме, а кто-то — сидит на свободе? Что это, как не репрессии? И кем, как не политзаключенными, являются арестованные журналисты?
Подробности читайте здесь: «Дело декабристов»: почему Белоруссия хуже ЛНР и ДНР
Читайте другие статьи Юрия Баранчика по широкому спектру связанных с Белоруссией вопросов.