Калуга, 20 июня, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Принять участие в выставке работ смогли жители Калужской области в возрасте от 18 до 35 лет. Стили, направления и техника работ — свободные.

Пресс-служба городской думы Калуги Александр Иванов на выставке молодых художников

«Сегодня мы присутствуем на очень хорошей акции, и здесь мне бы хотелось отметить работу Молодежной палаты второго созыва при городской думе города Калуги. 24 января 2017 года ребята приступил к работе. Это молодые люди, которые прошли нелегкий конкурсный отбор. Молодежь активно взялась за работу. Об этом говорят уже реальные их дела, например, данный конкурс», — заявил Александр Иванов.

За короткий срок молодые калужские парламентарии организовали несколько благотворительных акций в приюте «Мечта», приняли участие в городских субботниках, были волонтёрами на Красной Площади, приняв участие в Параде Победы, участвовали в акциях «Дерево Победы» и «Зажги свечу» в память о погибших в радиационных авариях и катастрофах.

Сегодня по их инициативе открылась выставка. Конкурс продлится до 29 июня, после чего будут подведены итоги и состоится церемония награждения победителей на одном из ближайших заседаний городской думы.

Кроме выставки художественных работ, в ближайшую субботу, 24 июня в калужском городском сквере им. Волкова члены Молодежной палаты проведут культурно-спортивное мероприятие «Герои нашего времени», на которое приглашают всех желающих.