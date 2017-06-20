Киев, 20 июня, 2017, 19:46 — ИА Регнум. США «полностью поддерживают» решение конфликта на Донбассе путем имплементации Минских соглашений. Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 июня, заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине», — подчеркнул Порошенко.

По его словам, «очень важно», что все это произошло «именно в этот день, когда исполняется три года, когда 20 июня я огласил, сразу же после избрания президентом, режим прекращения огня и презентовал свой мирный план, который стал основой Минских соглашений». «Было отмечено, что США поддержат, остаются верными Минским соглашениям. Уверен, что мы должны требовать от России полной имплементации Минских соглашений, пакет безопасности, где должен быть прекращен огонь, отведены «российская» артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен беспрепятственный доступ миссии ОБСЕ ко всей территории, включительно с границей. Мы детально обсудили шаги, которые будут сделаны, накануне визита президента Трампа в Европу», — рассказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 июня президент Украины провел встречу с министром энергетики США Риком Перри. В частности, стороны обсудили возможность поставки на Украину сжиженного газа из США, вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей.