Москва, 20 июня, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Глава Москвы Сергей Собянин должен уступить кресло новому — «красному мэру», считают представители КПРФ. На роль «красного градоначальника» левые пророчат руководителя фракции в Мосгордуме Андрея Клычкова, а начать долгую кампанию по замещению мэра намерены на грядущих муниципальных выборах 10 сентября. Об этом на пресс-конференции 20 июня заявил депутат Госдумы, первый секретарь Московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Klychkov.com Андрей Клычков

«Начиная с муниципалитета наша цель — возглавить город, избрать в столице России красного мэра», — подчеркнул он, заявив, что официально «бросает вызов Собянину».

Что касается кандидатуры Андрея Клычкова, то, судя по его заявлению присутствующим на конференции, основным козырем КПРФ в грядущей битве за мэрское кресло станет проект реновации, для которого партия хотя и предложила 18 поправок, но считает лишённым цели.

«Тот проект, который назвали реновацией в Москве, не выдерживал никакой критики: ни юридической, ни с точки зрения развития города. Мы внесли 18 поправок, принципиально меняющих законопроект и лишь три из них не были приняты», — заявил Клычков.

Представители КПРФ считают, что реализация подобной программы возможна лишь при проведении аналогичных мер по всей стране и постановке конкретных понятных целей, которых, по их мнению, у составителей законопроекта нет.

«Московская власть очень хорошо работает с москвичами: проводит опросы населения, различные срезы… Но работает она с москвичами как с демографической единицей, которая нужна для проведения выборных кампаний, потому что все остальные позитивные отчеты не касаются их реальных шагов. Это подтвердило и принятие решения по реновации, это подтверждают показатели по здравоохранению, по образованию, по строительству жилья для очередников. Это — результат той деятельности, которую сегодня ведет московская власть», — отметил Клычков.

Он также заявил, что у КПРФ есть собственный план развития Москвы.

Отметим, что на выборы муниципальных депутатов в КПРФ набрали 1341 кандидата.

«В год столетия революции мы провозглашаем — вся власть муниципальным советам», — заявил Валерий Рашкин.