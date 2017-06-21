Вильнюс, 21 июня, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте называла главным вызовом и угрозой для своей страны (а также Эстонии, Латвии и Польши) нахождение России и Белоруссии у восточных границ Литвы. К разряду вызовов и угроз Грибаускайте также отнесла «использование Белоруссии для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Среди них — и предстоящие военные учения». О том, что стоит за этим выпадом, и о реакции на него белорусской стороны пишет обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте ищет цель

Белорусское внешнеполитическое ведомство обратилось к литовскому послу за разъяснениями, отметив странность подобной риторики от президента страны, «дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским «Договором о добрососедстве и сотрудничестве», подписанным и действующим уже более 20 лет». Странность риторики действительно налицо, тем более что Грибаускайте говорила не только за себя, но и за Эстонию, Латвию и Польшу. Белорусский портал tut. by подчеркивает, что военные стратеги и на Украине, и в Польше, и в Латвии рассматривают Белоруссию примерно так же, как и литовцы, — как российский плацдарм, однако, при одинаковых стратегических оценках, только Литва позволила себе заявление на грани хамства.

Есть версия, что Литва таким образом отреагировала на неудачные попытки заблокировать строительство Белорусской АЭС в Островце: этот объект Грибаускайте назвала «геополитическим оружием», а литовское правительство — «угрозой литовской национальной безопасности».

Только вот строится эта АЭС еще с 2011 года. И если уж указывать на новый геополитический процесс в регионе, то им будет предпринятое Польшей налаживание отношений с Белоруссией, в то время как отношения Литвы и Польши продолжают быть отягощены проблемами.

Так почему Литва заволновалась, когда Польша и Белоруссия принялись активизировать контакты? Читайте здесь: Литву раздражает налаживание отношений Белоруссии и Польши?

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