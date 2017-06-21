Анкара, 21 июня, 2017, 04:16 — ИА Регнум. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу (посетившего Катар с целью помочь урегулированию кризиса между арабскими странами), цель размещения турецкой военной базы в Катаре — обеспечение безопасности не только какого-либо одного государства, а всех стран Персидского залива. Для начала численность военного контингента в Катаре составит около 200−250 человек, однако в зависимости от обстоятельств число солдат будет варьироваться. По планам, численность контингента достигнет 3000 человек. Сможет ли турецкий военный контингент, даже в максимальном своем составе, справиться с задачей обеспечения безопасности всего региона? И каким образом данный факт соотносится с наличием в Катаре самой мощной в регионе военной базой США?

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий солдат

Правда, есть мнение, что под эгидой разногласий с Катаром в вопросе борьбы с терроризмом американцы переведут свой контингент в Саудовскую Аравию (и тогда турки окажутся от своих американских союзников по НАТО по другую сторону баррикад). Но есть и другое мнение — что турецкие военные в Катаре должны предотвратить возможный госпереворот, так как США через Катар станут подбираться к Турции.

В этом случае может сложиться альянс между Турцией и Ираном, для которых окажется очень важным альянс с Россией, и тогда события могут развернуться в совершенно неожиданном ключе — вплоть до предложения Ирана и Турции в адрес России о запуске процесса военной интеграции в вопросах безопасности и общей обороны.

Как могут пойти события и что они принесут, читайте здесь: Зачем Турции военная база в Катаре

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