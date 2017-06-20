Симферополь, 20 июня, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Власти главного курортного города Крыма отмечают рост количества общедоступных пляжей. Об этом 20 июня на пресс-конференции в Симферополе заявил глава администрации Ялты Андрей Ростенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Морская галька

«У нас много доступных пляжей — Массандровские, Гурзуфские. Более 70% от общего числа. Порядка 30 пляжей — лечебные и 2 — детских», — отметил глава администрации Ялты, подчеркнув, что подавляющее большинство пользователей ялтинских пляжей добросовестно выполняют все обязательства.

«90% пользователей ялтинских пляжей — добросовестные, но и сегодня мне пришлось расторгнуть договор. Если новые пользователи не успеют их убрать, сами сделаем это. Но это не ключевые пляжи, на остальных работа идёт хорошо», — уточнил Ростенко.

Отметим, что на заседании Совмина РК вице-премьер республиканского правительства Лариса Опанасюк сообщила об участившихся жалобах на представителей бизнеса, которые бесцеремонно навязывают людям свои услуги.

В частности, по её словам, некоторые арендаторы, занимающиеся благоустройством общедоступных пляжей, за вход на которые они не имеют права брать с людей плату, требуют деньги за отдых в тени (под зонтиками), и чуть ли не силой выгоняют тех, кто отказывается им подчиниться.

Для того чтобы подобные злоупотребления не повторялись, вице-премьер заверила, что условия, на которых выдаются предпринимателям в пользование пляжи, будут пересмотрены в пользу туристов.

Напомним, две недели назад министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий сообщал на совещании с главами администраций муниципальных образований Крыма о том, что более 30 пользователей пляжных территорий полуострова признаны недобросовестными.

«Из 446 пляжей особую озабоченность вызывают пользователи 34, пользователи которых вовремя не оформили документы. Все они уже внесены в реестр недобросовестных пользователей», — отметил министр, исходя из того, что все сроки, которые ранее устанавливал глава республики Сергей Аксёнов, нарушены.