Киев, 21 июня, 2017, 03:43 — ИА Регнум. Высокая прибыль для белорусских производителей сделала украинское направление поставок топлива приоритетным. Как утверждает директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн в своём материале для украинского издания «Новое время», экспорт на Украину позволяет белорусам зарабатывать на 50−60 долл./тонна больше, чем в случае экспорта через балтийские порты. Несмотря на это, доходы Белоруссии от экспорта нефтепродуктов довольно быстро снижаются. По результатам 2016 года наблюдается снижение прибыли в данном секторе экономики на 40% по сравнению с 2015-м.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

Энергетика Белоруссии, ожидающая получение серьезных преимуществ от ввода в строй энергоблоков БелАЭС, вынуждена защищаться от клеветы, подаваемой под видом критики недостаточной безопасности строительства станции со стороны Евросоюза. Вице-премьер Владимир Семашко заявил журналистам, что Минск передаст отчёт по итогам стресс-тестов руководству Евросоюза. Решение правильное, но официальным лицам Белоруссии стоит учесть, что источник инсинуаций по поводу БелАЭС — не ЕС как таковой, а те, кто опасается увеличения конкурентоспособности белорусских товаров в случае удешевления энергозатрат.

Кроме того, проект АЭС-2006, по которому строится БелАЭС не имеет пока построенных станций, и белорусский образец, конечно, будет целью «черного пиара» со стороны борющихся за рынок конкурентов Росатома.

Подробный обзор экономики стран СНГ читайте в статье: «Киев не спасает: белорусские НПЗ сидят на голодном пайке»

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