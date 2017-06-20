Донецк, 20 июня, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Общественная комиссия по фиксации военных преступлений Киева в Донбассе за все время своей работы передала в Международный уголовный суд (МУС) материалы по 31 жителю, подвергшемуся пыткам в украинском плену. Об этом сегодня, 20 июня, на пресс-конференции сообщила адвокат, участник комиссии Елена Шишкина, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В Международный уголовный суд переданы материалы по 220 пострадавшим, 120 из них несовершеннолетние и 31 человек, подвергавшийся пыткам в украинском плену», — рассказала Шишкина.

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Адвокат добавила, что в июне общественная комиссия также планирует передать в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека еще более 40 дел по пострадавшим. Шишкина также сообщила, что МУС принял к рассмотрению первое дело по пострадавшему «от военной агрессии украинских силовиков» жителю Донбасса.

«На данный момент у нас уже есть ответ от прокурора Международного уголовного суда по принятию в изучение одного пакета документов», — рассказала Шишкина.

Напомним, общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе официально начала работу в середине 2015 года. В нее входят специалисты в различных сферах, в частности права и криминалистики. В ДНР по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти также работает Спецкомиссия, которая была создана согласно распоряжению главы республики Александра Захарченко.