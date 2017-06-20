Баку, 21 июня, 2017, 02:36 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта совершили визит в регион НКАО. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «посредники намерены уточнить ситуацию в зоне конфликта», обсудить «актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования, в том числе с учетом состоявшейся в Москве в конце апреля встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана». О том, как продвигается процесс урегулирования конфликта, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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В апреле этого года были достигнуты договорённости в Москве между министрами иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что к настоящему времени Азербайджан не только не выполнил свою часть договоренностей, но и выступил с очередным абсурдным комментарием. По словам армянского министра, «несмотря на то, что заявление посредников, распространенное 18 мая, — не первое адресное, Азербайджан продолжает не только игнорировать призывы посредников, но и делать все наоборот». Баку и МГ ОБСЕ это заявление не опровергли.

Проявляемое Баку упорство в сохранении своей исходной позиции по НКАО не находит понимания ни у кого из тех, на чье мнение азербайджанская сторона могла бы опереться. Ни Брюссель, ни Вашингтон не поддерживают включение тезиса о «сохранении территориальной целостности Азербайджана» в политическую преамбулу документа в формате переговоров «Восточного партнерства». В докладе Центра Карнеги прямо говорится о наступивших изменениях как в оценке положения в Закавказском регионе, так и значимости самого региона для общемировой проблематики.

В самом Азербайджане ближе всего к современному пониманию оказывается вице-спикер азербайджанского парламента Бахар Мурадова, которая стала связывать проблемы урегулирования конфликта с «непростой ситуацией в мире, столкновением стран и целых регионов с терроризмом и разрушениями, которые заставляют нас быть более внимательными в этих вопросах».

О том, как меняющаяся обстановка в мире и на соседствующем с Закавказьем Ближнем Востоке должна учитываться и при рассмотрении ситуации вокруг НКАО, читайте в статье: Нагорный Карабах: когда Баку и Ереван настигнет ближневосточное цунами

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