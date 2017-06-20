Кишинёв, 20 июня, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Планы молдавских властей реформировать избирательное законодательство в республике стали одной из тем обсуждения на встрече президента Молдавии Игоря Додона с послом России в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным. Как сообщили в пресс-службе президента Молдавии, Додон проинформировал российского дипломата о «твердой поддержке» инициативы о введении смешанной системы выборов со стороны Партии социалистов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

Додон также сообщил о намерении учесть при утверждении реформы некоторые «юридические» рекомендации Венецианской комиссии, которая рекомендовала молдавским властям вообще не менять избирательную систему, указав, что она угрожает в том числе представительству нацменьшинств в парламенте.

Поддержанное Додоном и социалистами изменение избирательной системы, напомним, выгодно правящей Демпартии Молдавии и ее лидеру Владимиру Плахотнюку, проводящему жесткий антироссийский курс. По мнению подавляющего большинства молдавских экспертов, главная цель реформы — сохранение Демпартии и Плахотнюка у власти после парламентских выборов 2018 года.

О реакции российского посла на эти планы Додона в сообщении пресс-службы президента ничего не сообщается, как и о его позиции по какому-либо еще из обсуждаемых вопросов.

Между тем, на встрече также обсуждался предстоящий визит в Молдавию делегацию российских депутатов, которые примут участие в мероприятиях, посвященных 20-летию Партии социалистов Молдавии.

Кроме того, в ближайшее время в Кишинев прибудет делегация российских бизнесменов, которые посетят крупные молдавские предприятия и обсудят вопрос инвестиций в молдавскую экономику.

Собеседники также обменялись мнениями о состоянии дел в урегулировании молдавско-приднестровского конфликта.