МИД России: присутствие войск США в Сирии незаконно
Москва, 20 июня, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Россия считает действия США на территории Сирии незаконными, заявил журналистам заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов.
«Это абсолютно незаконно. Нет ни такого решения Совета Безопасности, ни просьбы законных властей Сирийской Арабской Республики», — цитирует RT слова замглавы МИД РФ.
На этом фоне командование коалиции, возглавляемой США, официально подтвердило уничтожение истребителем ВВС США F-15E беспилотника союзников сирийской армии.
Уточняется, что беспилотник Shaheed-129 иранского производства был сбит в районе сирийского города Эт-Танф, где ранее 8 июня уже был нанесён авиаудар по союзникам официального Дамаска.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня истребитель ВВС США F-18А сбил сирийский боевой самолет Су-22 над Эр-Раккой, объяснив это соображениями «самообороны».
После этого инцидента Министерство обороны России 19 июня официально заявило, что теперь все самолёты коалиции в районах действия российских ВКС будут сопровождаться средствами наведения российских систем ПВО, а сотрудничество с США по положениям меморандума о предотвращении инцидентов в сирийском небе прекращается.