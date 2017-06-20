Москва, 20 июня, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Россия считает действия США на территории Сирии незаконными, заявил журналистам заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов.

Истребитель ВВС США F-18

«Это абсолютно незаконно. Нет ни такого решения Совета Безопасности, ни просьбы законных властей Сирийской Арабской Республики», — цитирует RT слова замглавы МИД РФ.

На этом фоне командование коалиции, возглавляемой США, официально подтвердило уничтожение истребителем ВВС США F-15E беспилотника союзников сирийской армии.

Уточняется, что беспилотник Shaheed-129 иранского производства был сбит в районе сирийского города Эт-Танф, где ранее 8 июня уже был нанесён авиаудар по союзникам официального Дамаска.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня истребитель ВВС США F-18А сбил сирийский боевой самолет Су-22 над Эр-Раккой, объяснив это соображениями «самообороны».

После этого инцидента Министерство обороны России 19 июня официально заявило, что теперь все самолёты коалиции в районах действия российских ВКС будут сопровождаться средствами наведения российских систем ПВО, а сотрудничество с США по положениям меморандума о предотвращении инцидентов в сирийском небе прекращается.