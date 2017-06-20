Ярославль, 20 июня, 2017, 18:39 — ИА Регнум. В Ярославле стартовал совместный проект уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области и «Молодой гвардии Единой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Лекция

В рамках проекта открыт институт молодых правозащитников. В проекте могут участвовать студенты всех ярославских вузов, но предпочтение будет отдаваться будущим юристам, политологам, социологам и педагогам. В течение месяца студентам ярославских вузов будут читать лекции сотрудники аппарата детского омбудсмена и молодогвардейцы. Участники смогут прослушать курс лекций, принять участие в мастер-классах и деловых играх. Потом будут зачеты и экзамены. Трое лучших выпускников школы молодого омбудсмена станут общественными помощниками детского омбудсмена и будут включены в кадровый резерв аппарата уполномоченного по правам ребенка.

«Интерактивный формат позволит ребятам включиться в обучающий процесс, продуктивно использовать своё время, понять цель и перспективы данного проекта, определиться с выбором профессии в будущем», — сказал Михаил Крупин.