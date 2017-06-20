Гаврилов-Ям, Ярославская область, 20 июня, 2017, 18:32 — ИА Регнум. В Гаврилов-Яме Ярославской области откроется музей футбола. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор музея купцов Локаловых Ирина Смирнова.

Локалов.рф Музей купцов Локловых

Гаврилов-Ямский стадион — один из старейших в стране. Он построен в XIX веке английскими специалистами, трудившимися на местной мануфактуре. Сейчас он называется «Труд» и на нем до сих пор проводятся футбольные матчи местных команд.

В одном из залов музея будет открыта выставка «История старого стадиона». Внутри зала будет сделан мини-стадион. Там расположатся футбольные ворота с фигурой вратаря, табло, фотографии ярославских футбольных клубов начиная с 1938 года. Футбольный клуб «Шинник» подарил музею фотографии команд своего клуба, два футбольных мяча — старинный и современный с автографами всех игроков клуба. По старым фотографиям делают макет стадиона.

«У нас так же будет отдельный уголок, посвященный тренеру «Шинника», в прошлом легендарному футболисту клуба Борису Гаврилову. Он сам родом из нашего города и первые свои игры проводил именно на этом стадионе. Там будет его фотографии, кубки, медали, спортивная форма», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор музея купцов Локаловых Ирина Смирнова.

Местные жители приносят в дар музею предметы, связанные с ним. Программки спортивных мероприятий, которые на нем проходили, фигурки спортсменов, значки и многое другое. Открытие музея футбола намечено на 20 августа — День города Гаврилов-Яма.