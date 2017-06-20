Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 июня, 2017, 18:26 — ИА Регнум. 19 июня сотрудники аппарата регионального по правам человека Ярославской области посетили деревню Красногор Переславского района. Поводом для визита стала публикация ИА REGNUM о попытке сделать дорогу в деревню платной. Жители Красногора обратились с жалобой на эту проблему на прямую линию Владимира Путина.

Аппарат уполномоченного по правам человека в ЯО Сергей Бабуркин

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что сотрудники его аппарата на месте проверили ситуацию.

«Вчера сотрудники моего аппарата посетили деревню Красногор. Поводом для этого стала публикация ИА REGNUM о взимании платы с местных жителей за проезд по дороге. Наши сотрудники без предупреждения заглянули в деревню. Они смогли свободно проехать, и вернуться обратно, никто не останавливал, не спрашивал ни документы, ни плату, однако сам шлагбаум стоит на месте. Возникает вопрос о законности установки и предупреждения возможности его активации. Мы направим запрос за разъяснениями в администрацию Пригородного сельского поселения чтобы узнать, насколько законно установлен шлагбаум», — рассказал Сергей Бабуркин.