Ханты-Мансийск, 20 июня, 2017, 18:34 — ИА Регнум. В Югре набирает обороты скандал, связанный с возможной ликвидацией Фонда поколений. Часть депутатов признают, что фонд необходимо ликвидировать, но при этом они настаивают на сохранении «подъёмных» для югорчан, родившихся после 2000 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты думы Югры предложили ликвидировать Фонд поколений, созданный для именных целевых денежных выплат детям, родившимся с 2000 года на территории Югры, в размере не менее 20 МРОТ, начиная с января 2018 года. Идея предыдущего губернатора округа Александра Филипенко оказалась, по мнению большинства, несостоятельной.

Выяснилось, что норма является неисполнимой в условиях действующего федерального законодательства. Комитеты думы Югры по бюджету, финансам, налоговой политике и социальной политике приняли на заседании 16 июня совместное решение о признании утратившими силу окружных законов № 137-оз от 27 декабря 2000 года и от № 11-озот 13 февраля 2002 года, связанных с предоставлением именных целевых денежных выплат.

Отмечалось, что в автономном округе мера социальной поддержки, аналогичная именной целевой денежной выплате, предоставляется в виде Югорского семейного капитала. Средства Югорского семейного капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования, получение медицинской помощи и иных сопутствующих услуг. Размер капитала составляет на сегодня 116 тыс. 092 рубля.

При этом некоторые депутаты полагают, что фонд закрыть можно, но «подъёмные» нужно оставить.

«То, что отменять закон по Фонду поколений надо — несомненно, но нужно конкретизировать тот целевой характер, на который будут использованы высвобождаемые деньги. Мы и так многих оставили за бортом, давайте будем честны! Это позор на всю страну и для округа это репутационные риски!», — заявляет руководитель фракции ЛДПР в югорской думе Евгений Марков.

Фракция ЛДПР в думе Югры убеждена, что выплаты «подъемных» необходимо осуществлять. А вот со сложным активом, как Фонд поколений, нужно расстаться.

«Фонд поколений изначально был очень грамотный проект прежнего губернатора Филипенко. Разовая социальная поддержка, «подъемные» совершеннолетним гражданам, существует во многих развитых странах. Со следующего 2018 года фактически в рамках существующего законодательства правительство Югры должно было бы начать эти денежные выплаты. Но из-за неэффективного управления вложенными средствами на данный момент Фонд поколений не сможет обеспечить тот уровень выплат, который планировался. Поэтому закон и отменяют. ЛДПР выступает за ликвидацию непрофильного актива — за закрытие Фонда поколений, но выплаты должны быть в тех размерах, которые накопили за эти годы. Об этом наша фракция неоднократно заявляла. Еще 6 лет назад мы предлагали привести все в соответствие с федеральным законодательством», — считает парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства, полученные от реализации имущества Фонда поколений, планируется направить на строительство новых школ, в том числе в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Югры. Согласно отчету, опубликованному в апреле 2017 года, по результатам 2016 года чистые активы Фонда поколений выросли на 24,6 млн рублей и составили 3 710 млн рублей, рентабельность продаж увеличена на 12% и прибыль — на 51% по сравнению с 2015 годом.

В активы Фонда поколений входят управляющая компания «Югра Северо-Запад», специализирующая на оперативном управлении объектами элитной жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, ТДЦ «Гостиный Двор» — один из крупнейших торговых центров Ханты-Мансийска, лесопромышленный комплекс ООО «Завод МДФ», Домостроительный завод в Ханты-Мансийске, гостиничный комплекс «На семи холмах» и другие предприятия