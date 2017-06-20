Ижевск, 20 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум. Концерн «Калашников», входящий в госкорпорацию Ростех, запустил в серийное производство новейший российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421−16Е2. Новый комплекс будет впервые демонстрироваться на очередном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке «Армия-2017» в августе, сообщает пресс-служба концерна.

Kalashnikov.com Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16Е2

«Работы над новым БВС продолжались почти два года в режимных условиях. Ни в России, ни в мире нет аналогов ZALA 421−16Е2 по функционалу, простоте и надежности эксплуатации. К тому же беспилотное воздушное судно имеет бесшумный режим полета, что столь важно для силовых структур», — отметил заместитель генерального директора группы компаний ZALA AERO Никита Захаров.

Одна из главных особенностей ZALA 421−16Е2 — небольшая масса в 7,5 кг. На борт помещается дневная камера с 60-ти кратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-ти кратной оптикой. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеорологических условиях эксплуатации составляет не менее 30 км, а по управлению не менее 50 км.

Новый беспилотник гарантировано летает 4 часа, а взлет осуществляется с рук, без использования катапульты. Посадку осуществляют на парашюте с использованием воздушного амортизатора.

Комплекс становится связующим звеном для общевойсковой координации и управления наземными группами, роботизированной техники, а также ведения загоризонтной разведки и рекогносцировки. На текущий год портфель заказов на комплексы с ZALA 421−16Е2 уже сформирован. Среди заказчиков есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2014 года была завершена сделка по продаже 49% акций концерна «Калашников» Андрею Бокареву и генеральному директору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко.В марте 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сказал, что летом может завершиться сделка по передаче еще 26% акций концерна «Калашников» частным акционерам. 26%-ный пакет минус одна акция планируется продать Андрею Бокареву, Алексею Криворучко и Искандеру Махмудову. В случае одобрения сделки доля частных акционеров в уставном капитале концерна вырастет до 75% минус одна акция.

Планировалось, что в 2017 году концерн перейдет на работу в три смены в связи с ростом объема экспортных заказов. Кроме того, увеличится штат сотрудниковосновных и вспомогательных производственных специальностейна 30%.