Тамбов, 20 июня, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июня, Александр Никитин с рабочим визитом находится в Кирсановском районе. Первую остановку он сделал в селе Калаис, где осмотрел офис врача общей практики, оценил комфорт и удобства, созданные для пациентов и медперсонала. Губернатор лично поинтересовался у сельчан, насколько они довольны качеством оказания медицинской помощи. Местные жители поблагодарили медработников за заботу. Они отметили, что без труда могут получить необходимую помощь, например, измерить давление или записаться на обследование в центральную районную больницу. Однако в их селе отсутствует аптечный пункт, поэтому у людей возникают сложности с приобретением лекарств. Александр Никитин пообещал найти решение проблемы.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин посетил объекты здравоохранения в Кирсановском районе

Губернатор также побывал в поликлинике Кирсановской центральной районной больницы, где познакомился с работой структурных подразделений — регистратуры и отделения профилактики. В настоящее время лечебное учреждение нуждается в специалистах — педиатрах, фтизиатре, хирурге, онкологе. Кроме того, необходим ремонт лестничных маршей, входной группы, лифта, который не функционирует с момента постройки здания. Александр Никитин подчеркнул, что система здравоохранения является приоритетной отраслью. Необходимо повышать качество и доступность медицинской помощи, поэтому в решении насущных вопросов Кирсановская ЦРБ не останется без поддержки.

Впрочем, покинул лечебное учреждение губернатор «на радостной ноте», говорят свидетели. Он вручил молодому врачу Николаю Семенову ключи от новой квартиры. Выпускник мединститута Державинского университета работает акушером-гинекологом, также освоил специальность узи-диагноста. Это пример для других врачей, которые пожелают работать в Кирсановском районе, их здесь ждут и помогут с обустройством на новом месте, заверил глава региона.

Далее Александр Никитин отправился в центр по оказанию психолого-педагогических услуг, в состав которого входит целый спектр служб и кабинетов. Здесь специалисты оказывают помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, замещающим семьям, детям-сиротам — выпускникам интернатных учреждений. Завершит визит губернатор совещанием с представителями органов местного самоуправления, социальной и медицинской служб, советов помощи семье и детям, общественностью территорий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области среди регионов ЦФО отмечены самые низкие показатели младенческой смертности, смертности в трудоспособном возрасте, а также от онкологических заболеваний. Экспертами отмечено замедление естественной убыли населения. Напомним, Александр Никитин поставил задачу сконцентрировать «все меры» господдержки на сохранении жизни и здоровья людей: Все наши меры поддержки должны быть ориентированы на сохранение жизни. Это главный приоритет», — отметил губернатор.

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