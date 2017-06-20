Москва, 20 июня, 2017, 17:56 — ИА Регнум. США внесли 38 человек и организаций в список санкций, введенных против РФ в связи с конфликтом на Украине, говорится в заявлении, размещенном на сайте минфина США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Под ограничения попали 19 организаций и 19 человек из России и Донбасса, в том числе замминистра экономического развития Сергей Назаров.

Из документа следует, что в санкционные списки включены ряд дочерних компаний «Транснефти».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, минфин США расширял санкционный список в декабре 2016 года, тогда в него попали 23 российских компаний.