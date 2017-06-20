Севастополь, 20 июня, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Почти половина выявленных в Севастополе случаев коррупционной направленности составили нарушения в бюджетной сфере. Такие данные привел директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук в законодательном собрании 20 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

«22 преступления квалифицированы как дача, получение или посредничество во взятке. Наиболее проблемными сферами остаются здравоохранение, ЖКХ, строительство. Немалая часть преступлений совершается работниками госпредприятий — на эту категорию лиц не распространяется весь комплекс антикоррупционных ограничений», — указал он в докладе.

Татарчук добавил, что органами УМВД были зафиксированы 54 случая коррупционной направленности, 40% из которых — нарушения законодательства в бюджетной сфере.

«В общей сложности за нарушения антикоррупционного законодательства в Севастополе к дисциплинарной ответственности привлечены 21 государственный и 11 муниципальных служащих, в том числе один уволен в связи с утратой доверия», — уточнил Татарчук.

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Вместе с тем, по данным центра социологических исследований ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 40% опрошенных жителей Севастополя позитивно отозвались о работе органов власти города в борьбе с коррупцией.

Напомним, в интервью ИА REGNUM глава Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что «по итогам прошлого года рассмотрены материалы в отношении 216 государственных служащих».

«По итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 12 человек, один из которых уволен в связи с утратой доверия. Федеральным центром наша работа в этом направлении оценивается положительно», — сказал он.