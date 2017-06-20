Курган, 20 июня, 2017, 17:48 — ИА Регнум. «Война объединила людей. На борьбу за свободу и независимость Родины встали мужчины и женщины, старики и дети. Фронтовики и труженики тыла своим беспримерным героизмом час за часом приближали долгожданную Победу. В этот день мы скорбим по всем павшим на полях сражений, преклоняем головы перед уходящим поколением героев-победителей», — заявил 20 июня губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

mary-troublemaker Вечный огонь

По сообщению директора департамента социальной политики города Кургана Игоря Постовалова, мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, проводятся с 19 июня. В библиотеке им. И.С. Тургенева пройдет патриотический час «Имя на обелиске», а библиотека им. Н.А. Некрасова организует час мужества «Крепость-герой». В четверг, 22 июня, в Кургане традиционно состоится церемония возложения гирлянд, венков и цветов к Вечному Огню Мемориала славы. Мероприятие намечено на 10:00 по местному времени, на площадке у кинотеатра «Россия». В 19:00 на Аллее Славы в память о погибших пройдет акция «Свеча памяти». Во всех библиотеках Кургана пройдут «Часы памяти».

Во втором городе Зауралья, Шадринске, также готовятся почтить память погибших. А 24−25 июня Шадринск в пятый раз станет местом проведения военно-исторического фестиваля «Помни войну». В этом году организаторы покажут реконструкцию из Первой мировой войны — битву в румынских Карпатах в августе 1917 года. Мероприятие намечено на площадке у санатория «Жемчужина Зауралья», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Руководитель клуба «Штандартъ» Анатолий Педошенко сообщил, что достигнута договоренность со старейшими военно-историческими клубами России.

«Подтвердили своё участие и представители Чехии. Это 12 человек. Приедет к нам и духовой оркестр Курганского пограничного института», — говорит Педошенко.

25 июня интерактивные площадки начнут работу с 10:00 по местному времени (08:00 мск). Зрители фестиваля смогут посетить ярмарку, пострелять холостыми патронами из настоящего образцового оружия начала прошлого века, посетить выставку ретро-автомобилей, музыкальный салон и мастер-классы по танцам и играм начала двадцатого столетия. Впервые на мероприятии будет открыта выставка, посвящённая Чехословацкому корпусу. Сама реконструкция с участием кавалерии начнется с 14:00 часов.

«Новшеством нынешнего фестиваля станет женский ударный батальон смерти Марии Бочкарёвой», — сообщил Анатолий Педошенко.