Ярославль, 20 июня, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Депутаты Переславль-Залесской городской Думы Ярославской области обратились в региональную думу с просьбой разобраться в вопросе компенсации расходов на присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, проходящих образовательную программу в детских садах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Pixabay.com Детский сад

«Существует правовой вакуум в части компенсации расходов за организацию питания этих детей. Они являются федеральными льготниками, но компенсация расходов за питание этих детей не производится. В год эта сумма составляет 880 тысяч рублей. В соответствии с разъяснениями правового департамента министерства образования России эти средства должны быть компенсированы из субвенций регионального бюджета», — сказала заместитель председателя Переславль-Залесской городской Думы Татьяна Коняева.

Однако у правительства Ярославской области иная позиция по этому вопросу.

«Организация присмотра и ухода в дошкольных образовательных организациях — это компетенция органов местного самоуправления. В случае, если присмотр и уход за ребенком оплачивается учредителем — родительская плата не устанавливается. Мы полагаем, что вопрос урегулирован федеральным законодательством. Здесь же следует отметить, что муниципальные образования получают дотации, в которых присутствуют расчётные данные, в том числе и на дошкольное образование», — сказала на заседании комитета Яроблдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

«Если правительство области говорит, что у них есть расчеты, то можно их поднять и посмотреть, что туда входит. Насколько я помню, там таких составляющих, как компенсация федеральным льготникам, нет. Суммы компенсации одинаковые, и, следовательно, нет разницы, здоровый ребенок или больной. Здесь столкнулись два закона, которые противоречат друг другу — Закон «Об образовании» и «Бюджетный кодекс». Как с этим быть, мы пока не знаем», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник экономического отдела управления образования администрации Переславля Елена Морозова.

Члены комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ярославской областной думы рекомендовали региональному правительству проработать данный вопрос. Они предложили администрации Переславля-Залесского совместно с департаментами финансов и образования детально обсудить сложившуюся ситуацию и найти механизм урегулирования этой проблемы для города.

«В других районах области такая же ситуация, но там как-то выкручиваются, а наш бюджет уже не в состоянии этого делать. Поэтому депутаты областной думы предложили собрать данные со всех районов, посмотреть какая сумма набегает и решить потом, будет ли эти деньги платить область или нам разрешат их закладывать в расходы бюджета», сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника Управления финансов администрации Переславля Елена Репина.