Москва, 20 июня, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева (КПРФ) настаивает на создании государственного алиментного фонда, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

«Мы бы хотели, чтобы был создан все-таки государственный алиментный фонд. Если бы он был создан, было бы очень хорошо, тогда бы государство быстрее разыскивало алиментщиков», — заявила Плетнева в ходе круглого стола в Госдуме.

С соответствующим предложением парламентарии обраились в комитет Госдумы по труду.