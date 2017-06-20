Саратовская область, 29 мая, 2010, 12:42 — ИА Регнум. В Саратовской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника милиции. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили ИА REGNUM Новости в СКП РФ. 1 мая 2010 года около 19 часов в селе Большой Карай Романовского района Саратовской области милиционер-водитель 3 отдельного батальона милиции управления вневедомственной охраны при УВД по Южному административному округу города Москвы, управляющий мотоциклом МТ-10-36, допустил наезд на опору линии электропередач. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия пассажир, находящийся в боковом прицепе мотоцикла, от полученных телесных повреждений скончался на месте. Водитель в бессознательном состоянии госпитализирован в больницу.