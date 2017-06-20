Вашингтон, 20 июня, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Отмечается, что воздушный инцидент имел место 19 июня, при этом утверждается, что расстояние между самолётами составило всего два метра.

Минобороны России Истребитель Су-27 ВКС России

Американский пилот посчитал, что российский истребитель провоцирует его. Американские военные оценили действия российского пилота, как «небезопасные».

Более того, утверждается, что российский истребитель якобы был оснащён вооружением. Официально Пентагон пока не давал никаких комментариев.

Стоит отметить, что подобные инциденты в небе над Балтийским или Чёрным морям происходят часто. После обострения отношений между Россией и НАТО, Североатлантический альянс принял решение расширить своё военное присутствие у российских границ.

Самолёты ВВС стран НАТО регулярно приближаются к российским границам. Российские ВКС регулярно перехватывают натовские самолёты.