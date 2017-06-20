Ташкент, 20 июня, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением объявил понедельник, 26 июня, выходным днем в связи с празднованием окончания священного для мусульман месяца Рамазан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

Сообщается, что постановление принято, «учитывая роль и значение священного месяца Рамазан в утверждении в духовной жизни нашего народа таких благородных качеств, как благодарение, доброта и милосердие, солидарность в целях сохранения и возвышения национально-духовных ценностей».

"Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2017 году первого дня Рамазан хайита с 26 июня (понедельником), объявить 26 июня 2017 года выходным днем и широко отметить в стране как праздник», — говорится в документе.

Республиканским фондам «Нуроний» (Ветеран), «Махалла» и другим соответствующим ведомствам и общественным организациям поручено «организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными ценностями нашего народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Рамазан хайита на местах».

Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации рекомендовано широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Рамазана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Рамазан-хайит (Ид-аль-Фитр) — один из самых значимых праздников ислама, знаменующий окончание священного месяца Рамазан, в течение которого верующие постятся в светлое время суток, не употребляя даже воду.