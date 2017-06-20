Вашингтон, 20 июня, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Истребитель ВВС США сбил беспилотник в небе над Сирией, сообщает 20 июня американский телеканал CNN, ссылаясь на сообщение своего корреспондента.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Тип летательного аппарата и его принадлежность не уточняются, однако телеканал называет его «сирийским».

Подробности, координаты и причины этого инцидента не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня истребитель ВВС США F-18А сбил сирийский боевой самолет Су-22 над Эр-Раккой, объяснив это некой «самообороной».

19 июня Министерство обороны России официально заявило, что теперь все самолёты коалиции в районах действия российских ВКС будут сопровождаться средствами наведения российских систем ПВО. Кроме того, с 19 июня Россия прекратила сотрудничество с США по положениям меморандума о предотвращении инцидентов в сирийском небе.