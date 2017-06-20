Владивосток, 20 июня, 2017, 17:23 — ИА Регнум. Российский корвет проекта 20 380 «Совершенный» успешно испытал артиллерийское вооружение, сбив крылатую ракету условного противника, сообщил журналистам 20 июня начальник пресс-службы Тихоокеанского флота капитан II ранга Владимир Матвеев.

Минобороны России Корвет «Совершенный» ВМФ России

По словам Владимира Матвеева, в рамках очередного этапа государственных испытаний корвета его экипаж произвел артиллерийские стрельбы из 100-мм артустановки А-190 по крылатой ракете-мишени, запущенной ракетным катером «Р-79».

Представители государственной комиссии и экипаж по результатам стрельб замечаний не высказали. Все системы управления огнём и корабельная артиллерийская установка отработали учебно-боевую задачу в штатном режиме.

Ранее корвет проекта 20 380 «Совершенный» впервые применил свое главное оружие, использовав ракетный комплекс «Уран».

Корвет «Совершенный» является четвертым кораблём проекта 20 380. Это первый корабль данного проекта, который строится Амурским судостроительным заводом с 2006 года. Сроки сдачи корабля неоднократно сдвигались по причинам «нехватки денежных средств и ошибок производственного планирования».

В конце января 2017 года корвет передан Тихоокеанскому флоту на ходовые испытания. Передача корабля в боевой состав должна состояться до начала июля.

Корветы проекта 20 380 при длине более 100 метров и водоизмещении 2220 тонн способны совершать автономные морские походы дальностью в четыре тысячи морских миль. Корветы вооружены противокорабельными ракетными комплексами «Уран», зенитно-ракетными комплексами «Редут», торпедными аппаратами и системами радиолокационного обнаружения и радиоэлектронной борьбы. На палубе корветов имеется вертолётная площадка и ангар для противолодочного вертолета Ка-27.