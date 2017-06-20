Нижний Новгород, 20 июня, 2017, 17:00 — ИА Регнум. В Нижегородской области трое сотрудников СИЗО №1 осуждены за неоднократные избиения задержанных.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в октябре 2013 года капитан внутренней службы, исполняя свои должностные обязанности, проводил внеплановый обыск в камерах СИЗО. В ходе обыска он предложил осужденным добровольно выдать запрещенные к хранению и использованию предметы. При этом он превысил свои полномочия, незаконно применив насилие к осужденному, причинив ему телесные повреждения.

В декабре того же года трое сотрудников СИЗО избили пятерых осужденных и обвиняемых, которые за нарушения правил внутреннего распорядка учреждения были помещены в одиночные камеры. В итоге четверым были причинены побои, а одному из потерпевших был причинен тяжкий вред здоровью. В результате полученных травм мужчина позже скончался.

В отношении сотрудников СИЗО были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Решением суда одному подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, еще двое приговорены к 5 и 4 годам лишения свободы, оба — условно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте 2017 года суд Советского района Нижнего Новгорода приговорил двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска к лишению свободы на 5 лет общего режима каждому.

Бывшие сотрудники полиции признаны виновными в том, что пытая задержанного и выбивая из него признание в совершении преступления, они сломали ему позвоночник.