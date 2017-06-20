Киев, 20 июня, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Европейцы, вложившие в «Северный поток-2», обнаружили, что Украине он не нужен, и просит Америку закрыть проект. Об этом сегодня, 20 июня, пишет The Wall Street Journal

Gazprom.ru Северный Поток-2

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью The Wall Street Journal прокомментировал позицию Киева тем, что «Северный поток-2» слишком выгоден для России, чем создает риски для Украины и угрожает единству Европы. Также Коболев призывает США вести санкции против всех компаний, даже потенциально вовлеченных в проект, «направленный против интересов США»."Любой независимый анализ продемонстрирует, что прокладка этого трубопровода направлена против интересов США. Он против принципа солидарности Европы», — уверен Андрей Коболев.

Европа, заинтересованная в строительстве трубопровода, уже вложила немалые инвестиции. Северный поток призван обеспечить надежные поставки топлива из России. Поэтому позиция США и новые антироссийские санкции, призванные помешать строительству, вызвали негодование в Германии и Австрии, где усмотрели в этом угрозу энергоснабжению ЕС.

Напомним, что 15 июня Верхняя палата (сенат) Конгресса США приняла законопроект о введении новых санкций в отношении РФ и законодательном закреплении ряда уже действующих. 20 июня члены палаты представителей вместо быстрого голосования по этому документу передали законопроект на экспертизу комитета по международным делам.

Начало строительства газопровода из России в Германию через Балтийское море запланировано на 2018 год. «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» согласно плана должны быть введены в эксплуатацию в 2019 году.