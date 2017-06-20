Донецк, 20 июня, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Министерство обороны ДНР совместно с украинской волонтерской организацией «Эвакуация 200» планируют 21 июня провести совместную эксгумацию тел украинских военнослужащих в районе села Мариновка вблизи Шахтерска на востоке Республики. Об этом ИА REGNUM сегодня, 20 июня, сообщили в оперативном командовании.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

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Уточняется, что передача тел украинской стороне состоится «сразу после проведения процедуры идентификации».

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Село Мариновка расположено вблизи Шахтерска на востоке Донецкой Народной Республики. Активные боевые действия там и в приграничных населенных пунктах развернулись в конце июля 2014 года.