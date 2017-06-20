Волгоград, 20 июня, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Как заявил в ходе сегодняшнего выездного совещания губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, средства, необходимые для реализации проекта, есть в полном объёме: «Мы готовы осуществлять финансирование по графику».

Никитенко Эмилия ИА REGNUM На Мамаевом кургане

Проект предусматривает не только площадку для выставочных образцов военной техники и вооружения и установку железнодорожной техники времен войны, но и парковку на 240 мест. Помимо неё в парке появится амфитеатр, а на территории от проспекта Ленина до железнодорожного полотна обустроят два сухих фонтана.

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Мамаев курган в Волгограде преобразится к лету 2018 года

Но это далеко не всё. Глава региона также обратил внимание на необходимость создания и благоустройства санитарной зоны, которая будет соответствовать современным стандартам. Ну и без коммерческих объектов не обойдётся. Вопрос по организации нестационарной торговли ещё предстоит рассмотреть.

«Будет очень большой поток людей не только во время чемпионата или праздников. Это территория, где много молодежи, рядом находится академия физической культуры. Поэтому необходимо предусмотреть санитарную зону, места отдыха», — сказал Андрей Бочаров.

Он также затронул и будущие перспективы территории парка, которая при необходимости сможет дополняться новыми зонами отдыха. Поставил глава региона и задачу обеспечить безопасность отдыхающих и отделить железнодорожные пути от зоны отдыха — работы по проектированию ограждения уже начались.

Есть у застройки зоны территории у подножия главной высоты России как сторонники, так и противники. Один из них — руководитель Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

«Конфликт между сторонниками застройки зоны охраняемого ландшафта Мамаева кургана и ее противниками (т. е. нами) вышел на федеральный уровень. Лично разговаривал с Цветновым, начальником Департамента по сохранению культурного наследия Министерства культуры, и именно от меня он узнал про планы изменения зон охраны. Прямо скажу: он был несколько удивлен. Вернее, даже так: более, чем несколько удивлен. Коме того, уже четыре эксперта по проведению ГИКЭ (а значит — четыре группы экспертов) отказались от предложений сделать положительную экспертизу новым зонам охраны. Мною были предприняты еще некоторые шаги, о которых расскажу позже, когда этот проект канет в Лету. В том, что будет именно так, уверен (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM )», — написал неделю назад Котельников на своей странице в Fecebook.

А уже сегодня стало известно, что Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект плана по реконструкции парка у подножия Мамаева кургана. Положительное заключение было подписано 19 июня 2017 года.

В документе в частности сказано, что инвентаризация древесных насаждений на территории парка выявила их неудовлетворительное состояние. Более 60% деревьев имеют сухую вершину или почти полностью погибли. А четвертая часть насаждений находится в угнетенном состоянии. То есть, вероятнее всего, старые деревья будут массово вырубаться. Повод для этого есть: «инвентаризация древесных насаждений не выявила деревьев, имеющих хорошее состояние», сказано в заключении Госэкспертизы.

Volgograd.ru Благоустройство

«Так, по-тихоньку, и застроят. Освоят, попилят, чего стесняться, ни мужики, ни жены их, ни потомки, никто на этом свете не помешает бесчинства творить на Сталинградской земле», — возмущаются пользователи соцсети.

Завершить благоустройство территории у подножия главной высоты России планируется к 9 мая 2018 года.

«Таким образом, просьба ветеранов, прозвучавшая на одной из встреч в 2014 году, привести в порядок подножие мемориала, будет выполнена. Парк — один из самых крупных скверов на территории областного центра — станет не только местом памяти, но и зоной отдыха для волгоградцев и гостей города разных возрастов, наследием для будущих поколений», — заявили в пресс-службе областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, первый этап благоустройства парка завершился открытием Аллеи России, которое состоялось в день Победы — 9 мая. В обновленной части сквера высажены деревья и кустарники, сооружены пешеходные дорожки, смонтированы современные парковые светильники и садовая мебель. Здесь же установлен знак, символизирующий исторический и природный памятник — легендарный Сталинградский тополь.

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Приступить к реализации третьей очереди благоустройства планируют в июле, когда проект пройдет экспертизу.

Напомним, концепция благоустройства зеленой зоны у подножия Мамаева кургана обсуждалась еще весной 2016 года. Согласно представленному эскизу, территорию напротив строящегося стадиона «Волгоград Арена» планируется разбить на несколько зон: патриотическую, познавательную и зону отдыха. На реконструкцию Мамаева кургана будет потрачено 2 млрд рублей из федерального бюджета.