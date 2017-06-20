Москва, 20 июня, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Местное население Финляндии — около 70% — выступает за строительство АЭС «Ханхикиви». Сложно найти такую сильную поддержку инфраструктурных проектов где-либо еще, заявила журналистам в кулуарах IX международного форума «Атомэкспо» в Москве Минна Форстрем, директор проекта «Ханхикиви-1» компании Fennovoima (заказчик и владелец АЭС).

Fennovoima Внешний вид будущей АЭС «Ханхикиви»

«Люди видят в проекте инвестиции в регион, улучшение благосостояния, создание новых рабочих мест (так как в настоящее время в этой части Финляндии не так уж много предприятий, где есть рабочие места), будущее процветание. Такой поддержки крупных проектов еще стоит поискать», — отметила Форстрем.

Рассказывая о ходе проекта, она пояснила, что в настоящее время Fennovoima занимается оформлением лицензий и получением разрешений со стороны регулятора, кроме того, ведутся работы по подготовке площадки, в частности, ведется прокладка дорог и строительство зданий, не входящие в контур ядерного острова.

Напомним, в конце декабря 2013 года компания Росатома «Русатом Энерго Интернешнл» и финский заказчик строительства станции компания Fennovoima OY подписали контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в районе п. Пюхяйоки (провинция Северная Остроботния). В конце марта 2014 года Росатом приобрел 34% компании Fennovoima. Строительство АЭС планируется начать в 2018 году после получения лицензии на строительство АЭС, завершение — в 2024 году, стоимость проекта — около 7 млрд евро.