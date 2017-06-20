Москва, 20 июня, 2017, 16:33 — ИА Регнум. МВД РФ настаивает на принятии закона, предусматривающего процедуру прохождения дактилоскопии для всех приезжающих в РФ иностранцев по месту их прибытия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил первый замгалвы МВД Александр Горовой.

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«Министерством внутренних дел внесен федеральный закон, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза, с любыми целями заезда на нашу территорию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации, как по месту жительства, так и по месту прибывания», — сказал он в Совфеде.

Вместе с тем в профильном комитете Госдумы находится законопроект депутата нижней палаты парламента Олега Нилова («Справедливая Россия»), который предложил ввести обязательную дактилоскопию для всех въезжающих в РФ без виз.