Москва, 20 июня, 2017, 16:29 — ИА Регнум. 19−21 июня в Москве проходит IX международный форум «Атомэкспо». Мероприятие проводится по инициативе госкорпорации «Росатом». Форум зарекомендовал себя как крупнейшая международная выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. В этом году главная тема форума — «Атомные технологии — безопасность, экология, стабильность». Традиционно форум «Атомэкспо» проходит в формате конгресса и выставки. В деловую программу включены пленарная сессии «Атом — основа безуглеродной энергетики будущего» и 16 круглых столов с участием 210 экспертов. Также на площадке подписываются важные документы: межправительственные соглашения, меморандумы о развитии проектов, соглашения о сотрудничестве госкорпорации «Росатом» с российскими и зарубежными компаниями атомной и смежных отраслей, коммерческие контракты, документы о сотрудничестве предприятий и компаний Росатома с партнерами и др. Деловую программу форума дополняет обширная выставочная экспозиция ведущих компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей, которые демонстрируют свои высокотехнологичные решения и продукты.

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«Форум «Атомэкспо» в этом году очень представителен. На пленарной сессии мы видели экспертов из самых разных стран — и ЮАР, и Германии, и Венгрии, и Белоруссии, — заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. — Все высказываются в поддержку атомной энергетики. Потенциал в этой области у России, действительно, огромен. И это логично — ведь страны понимают, что это наиболее безопасный вид энергии, что он экологичный и, кроме того, стабилен с точки зрения цены».

«У Росатома, безусловно, здесь большие перспективы. Сегодня он является очевидным лидером, в том числе и на международном рынке, — уверен эксперт. — Диверсификация бизнеса Росатома (выход на рынок ветроэнергетики, развитие ядерных технологий для применения в медицине, в сельском хозяйстве) — это позитивная тенденция и правильная стратегия».