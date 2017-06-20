Каир, 20 июня, 2017, 16:01 — ИА Регнум.

Авиация Египта уничтожила 12 исламских боевиков, а также несколько подвижных средств, заявили в Минобороны страны 20 июня, сообщает Reuters.

Topwar.ru Турецкие ВВС

В заявлении военных указывается, что в результате авиаудара, осуществленного на Синайском полуострове, «было уничтожено 12 крайне опасных… лидеров группировка «Ансар Бейт аль-Макдис"(организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Эта исламистская группировка, присягнувшая в 2014 году на верность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является наиболее активной группировкой в Египте.

На нее возлагают ответственность за убийства сотен военнослужащих и сотрудников полиции. Более того, в последние месяцы ее боевики перешли к террору в отношении христианского населения страны, совершив ряд терактов в коптских церквях по всей стране. Тогда от рук радикалов погибло более 100 человек.

По приказу президента страны Абдула-Фаттаха Халила Ас-Сиси ВВС страны нанесли ряд ударов по боевикам в Ливии в ответ на теракт против коптских христиан, совершенный в начале июня и унесший жизни по меньшей мере 29 человек.