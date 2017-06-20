Киев, 20 июня, 2017, 18:18 — ИА Регнум. К докризисным значениям опустился индекс финансового стресса банковской системы Украины, заявил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук, сообщает 20 июня УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

По его словам, на данный момент индекс финансового стресса составляет 0,1−0,2; на таком же уровне показатель находился в конце 2012 — начале 2013 годов. Ваврищук отметил, что, в основном, индекс понижался в течение первого полугодия 2017 года.

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«Мы пережили кризис», — сказал директор департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, Украина — единственная страна, рост ВВП которой за последние 25 лет стал отрицательным (-3%). А учитывая инфляцию, которая составила за все эти годы 87%, ВВП Украины за 25 лет снизился на 90%.

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Напомним, главным фактором в экономике Украины по-прежнему остаются транши Международного валютного фонда (МВФ). По оценке экспертов, новый транш, который прогнозируется осенью 2017 года, Киеву будет трудно получить, поскольку главным условием его получения является земельная реформа, против которой очень активно протестует большинство населения Украины.