Калуга, 20 июня, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Сотрудники полиции во взаимодействии с УФСБ России по Калужской области задержали жителя города Людиново, подозреваемого в передаче заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Об этом 20 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УМВД России по Калужской области майор внутренней службы Сергей Муханов.

Iludinovo.com Озеро Ломпадь в Людиново

21 мая 2017 года в правоохранительные органы поступила информация о готовящемся подрыве объектов жизнеобеспечения населения города Людиново Калужской области. В ходе осмотра плотины людиновского озера Ломпадь и прилегающей местности взрывных устройств или их составляющих обнаружено не было.

В настоящее время отделом дознания МОМВД России «Людиновский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к 1 году лишения свободы был приговорен 48-летний калужанина за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в диспетчерскую пожарно-спасательной службы, что в квартире по улице Гурьянова в Калуге заложено взрывное устройство. К предполагаемому месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая не обнаружила взрывных устройств.