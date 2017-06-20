Калужские силовики вычислили мужчину, сообщившего о минировании плотины
Калуга, 20 июня, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Сотрудники полиции во взаимодействии с УФСБ России по Калужской области задержали жителя города Людиново, подозреваемого в передаче заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Об этом 20 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УМВД России по Калужской области майор внутренней службы Сергей Муханов.
21 мая 2017 года в правоохранительные органы поступила информация о готовящемся подрыве объектов жизнеобеспечения населения города Людиново Калужской области. В ходе осмотра плотины людиновского озера Ломпадь и прилегающей местности взрывных устройств или их составляющих обнаружено не было.
В настоящее время отделом дознания МОМВД России «Людиновский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее к 1 году лишения свободы был приговорен 48-летний калужанина за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в диспетчерскую пожарно-спасательной службы, что в квартире по улице Гурьянова в Калуге заложено взрывное устройство. К предполагаемому месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая не обнаружила взрывных устройств.