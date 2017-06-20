Москва, 20 июня, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Москва и Бишкек являются «близкими союзниками». Об этом, как передает пресс-служба Кремля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи 20 июня с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Vpk.name Флаги Киргизии и России

«Мы очень близкие союзники, близкие, надежные друзья, — говорит российский лидер. — Мы знаем, через какие трансформации пришлось пройти и России в свое время, и в последнее десятилетие Кыргызстану».

Путин также выразил надежду на то, что добрые отношения между Москвой и Бишкеком продолжатся после выборов в Киргизии, которые состоятся осенью 2017 г.

«И хочу выразить надежду, что все, что было заложено Вами за годы Вашего президентства, которое завершается в ближайшие месяцы, будет продолжено, — говорит Путин. — И мы будем идти по этому пути укрепления двусторонних связей и ситуации в регионе в целом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев прибыл с государственным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина.

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