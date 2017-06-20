Архангельск, 20 июня, 2017, 16:16 — ИА Регнум. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, проблема заключается в том, что большую часть рациона коренных жителей севера составляют промысловые виды рыбы, птицы и животные, многие из которых зимуют в регионах с плохой экологической обстановкой. В организмах животных накапливаются токсичные вещества, а после, по пищевой цепи, они попадают в организм человека. Это жирорастворимые соединения, для выведения которых человеческому телу требуется в среднем 15 лет. Риску подвергаются не только взрослые, но и дети: младенец получает вредные вещества от матери, что приводит к ухудшению здоровья и патологиям в развитии.

AWeith Медведи в Арктике

По словам научных сотрудников, лаборатория арктического биомониторинга уникальна тем, что под одной крышей собрались специалисты разных научных направлений: биоаналитической химии, биологии, экологии, экотоксикологии, общественного здоровья, социологии, права. Кроме снижения экономических и демографических последствий переноса в среду обитания жителей Арктической зоны РФ загрязняющих химических веществ, ученые работают над повышением эффективности экологической безопасности населения, разработкой систем биологического мониторинга, прогнозированием и управлением рисками неконтролируемого распространения опасных веществ, а также увеличением эффективности нормативно-правового регулирования в указанных сферах.

Как отмечают в пресс-службе САФУ, лаборатория создана в рамках проекта оценки, прогнозирования и предупреждения рисков, связанных с переносом биологическими путями высокотоксичных загрязняющих веществ, способных накапливаться в пищевых цепях и распространяться в арктических экосистемах. Этот проект получил мегагрант правительства РФ в апреле этого года. За три месяца были в соответствии со всеми нормами подготовлены помещения лаборатории, сформулирована концепция биоиндикаторов для определения состояния экосистем, проведена первая экспедиция в НАО и взяты первые пробы, заключено соглашение о сотрудничестве с Университетом штата Иллинойс.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые также планируют открыть научный стационар в Арктике на архипелаги Земля Франца-Иосифа. Планируется, что там будут вестись наблюдения в полевых условиях и позволять изучить более широкий спектр исследований высокоширотной зоны.