Петрозаводск, 20 июня, 2017, 15:58 — ИА Регнум. К поискам троих молодых людей, пропавших на акватории залива Импилахти Ладожского озера в Питкярантском районе Карелии, привлечены беспилотные летательные аппараты. Также в проведении поисковых работ задействованы гидролокаторы и планируется применение робототехнического комплекса «Фалкон». Об этом сегодня, 20 июня, сообщило ГУ МЧС России по Республике Карелия.

10.mchs.gov.ru Поиски подростков на Ладожском озере

За время поисков, начавшихся вечером 19 июня, с воздуха было обследовано двумя вертолетами МЧС 24 кв. км. На воде плавсредствами спасателей и волонтеров было обследовано 32 кв. км. акватории. Спасатели, сотрудники полиции и волонтеры в пешем порядке обследовали 26 км береговой линии. Водолазные расчеты для обследования дна провели 17 спусков под воду.

К сожалению, поиски подростков, среди которых два юноши и девушка, пока не дали результатов. В настоящее время к проведению поисковых работ привлечено 273 человека, в том числе 22 водолаза, и 72 единицы техники.

«С целью осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотные летательные аппараты», — отметили в ГУ МЧС по Карелии.

Беспилотники ведут разведку территорий с островов и прибрежной зоны. По состоянию на 15:00, ими обследовано 2 кв. километра территории в районе ЧП.

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Напомним, 19 июня около 20:00 пять подростков 16−17 лет перевернулись на лодке во время рыбалки в Импилахтинском заливе Ладожского озера. На берег самостоятельно выбрался один молодой человек; еще одного спасатели подобрали на одном из островов. Среди пропавших без вести — двое юношей и одна девушка.

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Органы Следственного комитета РФ по Республике Карелия возбудили уголовное дело по факту чрезвычайного происшествия на Ладожском озере, в результате которого пропали трое молодых людей.