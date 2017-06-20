Липецк, 20 июня, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» до 13 сентября 2017 года. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба корпорации. Также предприятие окончательно приостановило свою работу — выведены из строя очистные сооружения, котельная и водозаборы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд на песке

О том, что кондитерская фабрика в Липецке остановит работу и распустит всех работников, стало известно 20 января 2017 года. Первых начали увольнять в апреле.

Раньше штат липецкого завода Roshen насчитывал до 1800 сотрудников, которые уже попали под сокращение: 89% из обратившихся в службу занятости были трудоустроены и в течение двух-трех месяцев сняты с учета, остальные прошли переобучение и также нашли работу.

Ко времени, когда руководство решило законсервировать завод, там работали около 700 человек. Часть из них уволилась по собственному желанию после того, как руководство заявило об остановке работы, остальные стали безработными в апреле и мае 2017 года.

Городские службы занятости уже заявляли о том, что сотрудники Roshen без работы не останутся. Только в областном центре насчитывается около четырех тысяч вакансий, в том числе и сопоставимых с теми должностями, на которых работали сотрудники фабрики. Сложности могут возникнуть при трудоустройстве узких специалистов. Но, например, кондитеров уже ждут на предприятиях в Курской области.

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Липецк 23 января 2017 года, комментируя решение корпорации, заявила, что политической подоплеки в этом решении нет — причиной закрытия фабрики являются экономические трудности.

Напомним, руководство Липецкой фабрики обвиняется в мошенничестве с НДС. Арест был наложен, по данным, опубликованным на официальном портале корпорации, на 14 объектов, включая склады готовой продукции, цеха производства и хозяйственные постройки, а также семь земельных участков. При этом адвокаты компании настаивают, что предполагаемый ущерб бюджету РФ, в причинении которого подозревают руководство фабрики, составляет 180 миллионов рублей, а общая стоимость арестованного имущества сильно превышает эту сумму.