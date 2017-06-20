Москва, 20 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Цены на нефть 20 июня кидает из крайности в крайность. После полупроцентного роста в азиатскую сессию цены на черное золото перешли к просадке в середине торгового дня, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

Сегодня днем баррель североморской Brent стоит $45,95 (-2,05%). Легкая нефть WTI торгуется по $43,52 (-2%).

«Новостной поток не принес ничего принципиально нового для сырьевого рынка, локальнее продажи нефти только подтверждают его уязвимость и неуверенность», — считает эксперт.

«20 июня вечером и 21 июня будут представлены обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США — эти отчеты сейчас являются основными катализаторами при формировании настроений в секторе энергоносителей», — отметила Бодрова.

«Баррель североморского сорта нефти торгуется у минимумов от 29 ноября 2016 года, WTI опустился к «дну» от 14 ноября. И это все еще не предел просадки», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, они данные по запасам от Американского института нефти (API) и данные от Министерства энергетики США покажут рост запасов нефти или бензина, то это может стать основанием для возобновления негативной тенденции и падения нефтяных котировок в область $40 за баррель.

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