Калининград, 20 июня, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Компания «Запад-фильм», снимающая в эти дни в Калининградской области фильм о Великой Отечественной войне, предложила калининградцам сняться в массовых ролях немецких военнопленных.

Vk.com Кадр из будущего фильма «На Париж»

«Внимание! Очень важная сцена! На 20 июня набираем актёров на роли пленных солдат вермахта мужчин в возрасте от 18 до 60 лет худого или среднего телосложения. Будет очень интересная съёмка», — гласит объявление на странице кинокомпании в соцсети.

Также уточняется, что с 26 июня по 2 июля требуется около 150 актёров в роли солдат вермахта и немецких военнопленных. Стоимость игры массовки от 500 рублей в день.

Лента носит рабочее название «На Париж» и рассказывает о том, как экипаж советского танка после Победы решил на Т-34 съездить в столицу Франции, чтобы посмотреть на Эйфелеву башню.

Режиссёр фильма Сергей Саркисов в интервью «Вестям-Калининград» сообщил, что эта история основана на реальных событиях, о которых однажды рассказал Станиславу Говорухину один из фронтовиков, Герой Советского Союза.

«В Калининградской области снимаем потому, что действие фильма происходит в Германии. У вас живописные места и хорошие дороги», — сказал режиссёр.

В остросюжетном фильме снимаются Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов, Евгений Стычкин, Рената Литвинова.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что три месяца назад немецкое кадровое агентство Optronic HR объявило о кастинге среди русскоговорящих граждан Евросоюза для учений НАТО в Германии. Как говорится в объявлении, русскоговорящие статисты нужны «для ролевых игр в тренировочных учениях армии США».

Массовка должна будет изображать «гражданское население в регионах, охваченных кризисом». Суточное вознаграждение достигает до 120 евро.